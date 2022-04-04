Названа причина отравления угарным газом в Мингячевире

В Мингячевире проведен осмотр по адресам, где накануне вечером были зарегистрированы случаи отравления угарным газом.

Как сообщил Trend начальник аварийно-диспетчерской службы мингячевирской зоны обслуживания Тертерского регионального газоэксплуатационного управления Ильгар Джафаров, в общей сложности был проведен осмотр по восьми адресам, передает Day.Az.

"В большинстве проверенных помещений не работали дымоходы. Поскольку дымоходы по этим адресам не прочищались, они не способны отводить продукты сгорания газа.

Кроме того, в некоторых проверенных помещениях абоненты вместо дымохода используют вытяжку. Это также противоречит правилам. По этим адресам было выявлено использование проточных водонагревателей, применяемых для отопления, вместо комби", - сказал Джафаров.

Отметим, что вечером 3 апреля в Мингячевире по разным адресам произошли случаи отравления угарным газом, с чем связаны многочисленные вызовы скорой помощи.

Число пострадавших от отравления угарным газом составило 15 человек.