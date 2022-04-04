https://news.day.az/society/1450109.html В Баку ветер опрокинул грузовик - ФОТО - ВИДЕО
В Баку ветер опрокинул грузовик - ФОТО - ВИДЕО
В настоящее время в поселке Гобустан наблюдаюся пыль и туман из-за сильного ветра.
Как передает Day.Az, на дороге Баку-Алят возникли проблемы с движением транспорта.
В результате сильного ветра грузовик перевернулся на дороге.
На этой дороге столкнулись несколько автомобилей. Несмотря на то, что никто не погиб и не пострадал, автомобили получили серьезные повреждения.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре