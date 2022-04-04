В Баку ветер опрокинул грузовик

В настоящее время в поселке Гобустан наблюдаюся пыль и туман из-за сильного ветра.

Как передает Day.Az, на дороге Баку-Алят возникли проблемы с движением транспорта.

В результате сильного ветра грузовик перевернулся на дороге.

На этой дороге столкнулись несколько автомобилей. Несмотря на то, что никто не погиб и не пострадал, автомобили получили серьезные повреждения.