https://news.day.az/society/1450111.html Ветер снес крышу еще одной школы в Баку
Ветер снес крышу еще одной школы в Баку
Сильный ветер сорвал крышу школы в Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, сильный ветер снес крышу школы №278 в городе Баку.
Отметим, что сегодня шквалистый ветер снес крышу образовательного учреждения в городе Хырдалан Абшеронского района.
Напомним, в Баку и на Абшеронском полуострове 4 апреля наблюдается усиление северо-западного ветра до 18-23 м/с с порывами до 27-32 м/с, а в первой половине дня - местами до 35-38 м/с. В районах Азербайджана ожидается усиление ветра до 15-20 м/с с порывами до 25-30 м/с, в долине Куры - местами до 35-38 м/с.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре