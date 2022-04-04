Ветер снес крышу еще одной школы в Баку

Сильный ветер сорвал крышу школы в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, сильный ветер снес крышу школы №278 в городе Баку.

Отметим, что сегодня шквалистый ветер снес крышу образовательного учреждения в городе Хырдалан Абшеронского района.

Напомним, в Баку и на Абшеронском полуострове 4 апреля наблюдается усиление северо-западного ветра до 18-23 м/с с порывами до 27-32 м/с, а в первой половине дня - местами до 35-38 м/с. В районах Азербайджана ожидается усиление ветра до 15-20 м/с с порывами до 25-30 м/с, в долине Куры - местами до 35-38 м/с.