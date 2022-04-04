https://news.day.az/society/1450114.html Уровень воды в Куре вырос - Мухтар Бабаев
Уровень воды в Куре вырос - Мухтар Бабаев
В марте дожди и снегопады в Азербайджане вызвали повышение уровня воды в реках.
Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев.
"Примерно с 9 по 25-26 марта на территории Азербайджана наблюдались осадки. Это стало причиной повышения уровня воды в реках, в том числе в Куре, но не до ожидаемого нами показателя.
Мы по-прежнему выступаем за экономное использование воды, и необходимо серьезно работать над этим", - сказал Бабаев.
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