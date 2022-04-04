Международный день интернета на Mədəniyyət TV с корреспондентом Trend

Корреспондент АМИ Trend Вугар Иманов стал гостем передачи "Səhərçağı" на телеканале "Mədəniyyət TV". В беседе с телеведущей Сабиной Оз была затронута тема роли соцсетей в жизни общества, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Международный день интернета отмечается 4 апреля, в день кончины покровителя учеников и студентов, создавшего первую в истории энциклопедию Etymologiae в 20 томах святого Исидора Севильского (560-636). Что интересно, в 2003 году Папа Римский назвал этого святого еще и покровителем пользователей компьютеров и интернета.

Также цифры 4.04 очень напоминают ошибку 404 или Not Found (не найдено). С такой ошибкой пользователи сталкиваются при посещении "битых" ссылок во Всемирной паутине, когда материал на данной странице был удален.

Цель этой даты - напомнить людям о неограниченных возможностях интернет-пространства, которое создано для улучшения и упрощения качества жизни всех людей на планете.

Также свой профессиональный праздник в этот день отмечают веб-мастера и интернет-разработчики.