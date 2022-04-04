https://news.day.az/society/1450174.html Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 3 человека, сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших вторую дозу вакцины, составило 2, три и более - 1.
Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 491 580. Первую дозу вакцины получили 5 327 175, вторую - 4 827 903, три и более - 3 106 036, бустерную дозу после положительного результата теста - 230 466 человек.
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