В Азербайджане будет утвержден порядок ведения учета лиц, нуждающихся в жилье

В Азербайджане планируется утверждение порядка ведения учета лиц, нуждающихся в жилплощади, и электронизация государственных услуг, связанных с ведением учета, а также публикация местными органами исполнительной власти списков лиц, нуждающихся в жилплощади, и предлагаемого жилищного фонда в открытом для общественности виде на их официальной интернет-странице, постоянное обеспечение актуальности этих данных.

Как сообщает Day.Az, это отражено в утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым Плане мероприятий по "Национальному плану деятельности по усилению борьбы с коррупцией на 2022-2026 годы".

Согласно документу, исполнение данной задачи возложено на министерство экономики, местные органы исполнительной власти, Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана (ASAN xidmət).