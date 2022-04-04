Последние данные о состоянии пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку
Распространена информация о состоянии пострадавших во время взрыва в ночном клубе в Сабаильском районе Баку.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на TƏBIB, в настоящее время в медицинских учреждениях проходят лечение 15 человек, пострадавших в результате взрыва в ночном клубе. 12 из них находятся в медучреждениях, подведомственных TƏBIB.
Состояние трех из семи человек, помещенных в отделение реанимации, оценивается как критическое, состояние пяти человек, находящихся на стационарном лечении - как стабильно тяжелое, состояние еще трех - как средней тяжести.
Согласно последним данным, еще один пациент, проходивший стационарное лечение в подведомственных медучреждениях TƏBIB, был выписан домой на амбулаторное лечение.
Всего на сегодня на амбулаторном лечении находятся три человека из числа пострадавших.
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