Последние данные о состоянии пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку

Распространена информация о состоянии пострадавших во время взрыва в ночном клубе в Сабаильском районе Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на TƏBIB, в настоящее время в медицинских учреждениях проходят лечение 15 человек, пострадавших в результате взрыва в ночном клубе. 12 из них находятся в медучреждениях, подведомственных TƏBIB.

Состояние трех из семи человек, помещенных в отделение реанимации, оценивается как критическое, состояние пяти человек, находящихся на стационарном лечении - как стабильно тяжелое, состояние еще трех - как средней тяжести.

Согласно последним данным, еще один пациент, проходивший стационарное лечение в подведомственных медучреждениях TƏBIB, был выписан домой на амбулаторное лечение.

Всего на сегодня на амбулаторном лечении находятся три человека из числа пострадавших.