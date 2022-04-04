https://news.day.az/society/1450234.html Опубликован момент взрыва в ночном клубе в Баку - ВИДЕО
Опубликован момент взрыва в ночном клубе в Баку - ВИДЕО
Распространилась кадры, на которых запечатлен момент взрыва в ночном клубе в Баку.
Day.Az представляет вниманию эти кадры.
Напомним, что в результате взрыва, прогремевшего в ночном клубе на территории Сабаильского района Баку 3 апреля, погиб один и получили ранения разной степени тяжести 37 человек.
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