Опубликован момент взрыва в ночном клубе в Баку

Распространилась кадры, на которых запечатлен момент взрыва в ночном клубе в Баку.

Day.Az представляет вниманию эти кадры.

Напомним, что в результате взрыва, прогремевшего в ночном клубе на территории Сабаильского района Баку 3 апреля, погиб один и получили ранения разной степени тяжести 37 человек.