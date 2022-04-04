Крупный лесной пожар в Огузе

На "горячую линию" министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в лесном массиве близ села Хачмаз в Огузском районе Азербайджана.

На место незамедлительно прибыли подразделения Государственной противопожарной службы МЧС.

Об этом сообщили Day.Az в понедельник в МЧС.

По предварительной информации, горят сухая трава и кустарники на площади около 3 га. Тушение пожара продолжается. В нем принимают участие также сотрудники Центра лесного хозяйства министерства экологии и природных ресурсов.

Ранее сообщалось, что пожар, начавшийся в селе Моллалы Огузского района, из-за сильного ветра перекинулся на земли лесного фонда. Об этом сказала пресс-секретарь министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова. Она отметила, что местными органами МЧС, сотрудниками Государственной противопожарной службы МЧС и жителями села принимаются меры по тушению пожара и предотвращению его распространения на другие территории.