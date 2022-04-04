В связи со взрывом в ночном клубе в Баку арестованы 3 человека

Как сообщалось ранее, в Следственном управлении Генеральной прокуратуры ведется следствие по уголовному делу, возбужденному по соответствующим статьям УК Азербайджана в связи с фактом взрыва в столичном ночном клубе Location на первом этаже жилого дома в Сабаильском районе, в результате чего погиб один, пострадали 37 человек, а также был нанесен ущерб 14 автомобилям, одной квартире и двум нежилым объектам.

Как сообщили Day.Az в Генеральной прокуратуре, на основании предварительных улик было установлено, что на кухне указанного объекта, а также с нарушением требований действующих правил незаконно использовался газовый баллон, наполненный сжатым пропановым газом, взрыв которого привел к разрушениям и пожару в здании.

В ходе следствия ответственному за соблюдение правил пожарной безопасности - Расулу Расулову, работающему администратором в ООО Merser food, взявшего объект в аренду, было предъявлено обвинение по статье 225.2 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) УК Азербайджана, Орхану Сафарову, являющемуся учредителем ООО и менеджером клуба - по статье 314.2 (халатность, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия).

В то же время, ввиду того, что в ходе следствия было установлено, что ответственный за соблюдение правил пожарной безопасности по указанной территории инспектор 2-го территориального государственного пожарного территориального управления Государственной противопожарной службы МЧС Руслан Мамедов допустил халатность при выполнении должностных обязанностей, последний был привлечен в качестве обвиняемого по статье 314.2 УК Азербайджана.

В отношении всех трех лиц решениями Бинагадинского районного суда была избрана мера пресечения в виде ареста. Следствие по уголовному делу продолжается.

Общественность будет регулярно информироваться о ходе и результате следствия.