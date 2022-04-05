В результате прозрачного процесса отбора судей, который оценивается Советом Европы и Европейским союзом как образцовый, судейский корпус Азербайджана обновлен на 75 процентов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил во вторник министр юстиции Фикрет Мамедов на презентации Плана действий Совета Европы для Азербайджана на 2022-2025 годы.

"Модернизация судебной инфраструктуры и создание высокотехнологичных судов всегда находились в центре нашего внимания. При поддержке Всемирного банка в столице и регионах Азербайджана было введено в эксплуатацию 35 новых зданий и комплексов судов. 11 зданий судов были сданы в эксплуатацию в прошлом году и оснащены системой "Электронный суд".

Кстати, применяемая в Азербайджане система "Электронный суд" играет важную роль в совершенствовании деятельности судов и повышении прозрачности. Отмечу, что наши реформы в этой области получили международное признание и были отмечены премией Совета Европы "Хрустальные весы правосудия", - сказал Мамедов.