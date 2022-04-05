Реформы пенитенциарной системы являются одним из ключевых вопросов

Реформы пенитенциарной системы Азербайджана являются одним из ключевых вопросов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил во вторник министр юстиции Фикрет Мамедов.

"Недавно были введены в эксплуатацию новые учреждения для несовершеннолетних и женщин-заключенных, которые являются уязвимой группой нашего общества.

Также должен отметить, что Азербайджан постоянно демонстрирует приверженность идеям гуманизма. Таким образом, за прошедший период Президентом Азербайджана было помиловано около шести тысяч человек.

Акт об амнистии, объявленной в связи с Днем Победы в Отечественной войне - 8 Ноября, стал самым масштабным по своему охвату и коснулся более 17 тысяч человек.

В то же время благодаря тесному сотрудничеству с Международным комитетом Красного Креста были достигнуты успехи в области борьбы с туберкулезом в пенитенциарной системе" , - сказал министр.