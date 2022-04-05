В Азербайджане снимут оставшиеся ковид-ограничения?

С января 2021 года, с момента начала вакцинации в Азербайджане, были люди, которые обращались в поликлиники, а также те, которые наблюдали за ситуацией со стороны. По мере того, как начали вводиться запреты, количество привитых увеличилось.

Как передает Day.Az, в настоящее время вакцинировано большое количество жителей страны.

Эксперт Минздрава Тайяр Эйвазов сообщил İTV, что полная вакцинация в стране составляет 48 процентов: "Если не считать детей и подростков до 18 лет, то этот показатель составляет около 60-70 процентов. Также достаточное количество тех, кто уже получил бустерную дозу. Примерно более 30% населения, более 3 миллионов человек привились бустерной дозой".

По его словам, если вакцинация продолжится таким образом и население не будет терять бдительности из-за карантинного режима, оставшиеся ограничения также могут быть сняты.