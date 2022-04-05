Перестрелка на азербайджано-иранской границе

Наркоторговцы, пытавшиеся пересечь ирано-азербайджанскую границу, открыли огонь по пограничникам. Один из нарушителей, гражданин Ирана, был нейтрализован. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, передает Day.Az.

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