https://news.day.az/society/1450386.html Перестрелка на азербайджано-иранской границе - ФОТО
Перестрелка на азербайджано-иранской границе - ФОТО
Наркоторговцы, пытавшиеся пересечь ирано-азербайджанскую границу, открыли огонь по пограничникам. Один из нарушителей, гражданин Ирана, был нейтрализован. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, передает Day.Az.
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