В правительство Азербайджана представлен пакет предложений по муниципалитетам

Министерство юстиции Азербайджана направило в Кабинет министров пакет предложений по совершенствованию муниципального управления, эффективному использованию муниципальных земель, решению проблем со сбором муниципальных налогов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал во вторник заместитель министра юстиции Вилаят Захиров, представляя в Милли Меджлисе (парламент) ежегодный доклад органа, осуществляющего административный контроль за деятельностью муниципалитетов.

По его словам, пакет предложений предусматривает внесение изменений в Гражданский, Земельный и Административный кодексы, законы "Об управлении муниципальными землями", "О земельном рынке", "Об аренде земли", "О статусе муниципалитетов", "О местных (муниципальных) налогах и сборах" и др.