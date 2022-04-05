Когда будет выдана единовременная выплата инвалидам первой Карабахской войны?

В Азербайджане обнародован срок выдачи единовременной выплаты инвалидам первой Карабахской войны, передает Day.Az.

Как сказал заместитель председателя правления Государственного фонда социальной защиты министерства труда и социальной защиты населения Сафар Мехтиев в эфире программы Sosial saat ("Социальный час") на странице ведомства в Facebook, выдачу единовременной выплаты инвалидам первой Карабахской войны, получившим ранения в 1991-1997 годах, планируется начать с июля.

Отметим, что для инвалидов I группы предусматривается единовременная выплата в размере 8 800 манатов, II группы - 6 600 манатов, III группы - 4 400 манатов.