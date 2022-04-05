В Азербайджане разрешили посещать больных в больницах?

Уточнен вопрос посещения близкими лиц, получающих стационарное лечение в больницах.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, пресс-секретарь TƏBİB Замира Адилова сообщила, что согласно постановлению Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 26 мая 2021 года № 151 "О мерах по продлению срока особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений", запрещено посещение близкими лиц, получающих стационарное лечение в больницах.

По ее словам, несмотря на ряд смягчений, связанных с резким снижением случаев заражения, запрет на посещение остается в силе с учетом того, что получающие лечение относятся к особой уязвимой категории.