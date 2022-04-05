В рамках кампании по посадке деревьев «Зеленый марафон 2022» прошла очередная акция

Очередная кампания по посадке деревьев в стране, осуществляемая по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в рамках общереспубликанского марафона по озеленению ("Зеленый марафон"), прошла 5 апреля в поселке Ходжасан.

Как передает Day.Az, к акции по массовой посадке деревьев, организованной общественным объединением IDEA и Министерством экологии и природных ресурсов, с большим энтузиазмом присоединились и сотрудники Азербайджанского телевидения. В ходе акции на площади 2 гектара были посажены свыше 1000 саженцев эльдарской сосны и оливковых деревьев, соответствующих земельно-климатическим условиям Абшеронского полуострова.

Акция предусматривает проведение массовых посадок деревьев, увеличение площади зеленых насаждений в различных регионах страны в весенне-осенний посевной период.

Отметим, что в рамках "Зеленого марафона" в этом году планируется создание зеленых коридоров в Азербайджане, особенно на Абшеронском полуострове, посадка деревьев на территориях со сложным рельефом, крутыми склонами, и в связи с этим на склонах будут подготовлены террасы, сформированы водосборные ямы для скопления дождевых вод и полива деревьев. Тем самым будет предотвращена эрозия почвы, повысится ее воздухопроницаемость, водопроницаемость и плодородие, что приведет к более высокому проценту прорастания, а также сэкономит поливную воду на этих участках. Наряду с этим, кампания предусматривает в весенне-осенний посевной период посадку на открытых землях лесного фонда лесных деревьев на территории 1000 гектаров, а также посев семян и проведение лесовосстановительных мероприятий.

Основная цель проекта - предотвратить возможные угрозы на фоне уменьшения площади зеленых насаждений, внести вклад в охрану окружающей среды путем поощрения посадки деревьев, а также в увеличение биоразнообразия флоры нашей страны, повышения осведомленности граждан об охране зеленых массивов.

Массовая посадка деревьев также нацелена на поддержку глобальной деятельности по достижению уменьшения выбросов парниковых газов, вызывающих климатические изменения.

Общественное объединение IDEA, которое намерено продолжить усилия по защите и расширению масштабов зеленых зон в нашей стране, вместе со своими партнерами призывает общественность принять активное участие в борьбе за защиту нашей планеты, в принимаемых мерах по охране окружающей среды.