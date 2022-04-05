В Азербайджане возбуждено уголовное дело против экс-главы муниципалитета

В Азербайджане экс-глава муниципалитета поселка Баладжары Бинагадинского района Баку присвоил 250 тысяч манатов государственных средств.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в ежегодном докладе органа, осуществляющего административный контроль за деятельностью муниципалитетов, который обсуждался пятого апреля на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

В докладе отмечается, что по факту присвоения бывшим председателем муниципалитета поселка Баладжары Бинагадинского района Баку 250 тысяч манатов, выделенных из государственного бюджета на реализацию проекта в сфере субсидирования, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре возбуждено уголовное дело по статье 308.1 УК.

Кроме того, в отношении должностных лиц муниципалитетов поселка Бинагади города Баку, сел Хол Гарабучаг и Хол Гарагашлы Нефтчалинского района, Далимамедли Геранбойского района, Абдулабад Гаджигабульского района, Даг Кесемен Агстафинского района, Нода Лерикского района, Ашиглы Гейгельского района и Гараджаллы Уджарского района возбуждены уголовные дела по различным статьям Уголовного кодекса, говорится в докладе.