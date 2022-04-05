Новые снимки модели, получившей травмы при взрыве в ночном клубе в Баку

Одной из пострадавших в результате взрыва в ночном клубе Location 3 апреля, как сообщалось ранее, стала азербайджанская модель Тарана Рзаева (Мерлин Тарана).

Как передает Day.Az, в распоряжении Oxu.Az оказались фото модели в больнице. Во время происшествия на нее упала бетонная опора.

В результате взрыва в ночном клубе, расположенном на улице Тарлана Алиярбекова в Сабаильском районе Баку, погиб один человек, 37 получили ранения. Кроме того, были повреждены 14 автомобилей, квартира и два нежилых объекта.