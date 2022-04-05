Карабахских скакунов впервые выставят на аукционе

Впервые в Азербайджане лошадей карабахской породы выставят на аукцион. Торги будут организованы в Гобустанском демонстрационном животноводческом комплексе при ОАО "Агросервис".

Об этом сообщили Day.Az в министерстве сельского хозяйства Азербайджана.

В аукционе, который состоится 15 апреля, могут принять участие как местные, так и зарубежные владельцы ферм и предприниматели.

На торги будут выставлены специально отобранные лошади. Продажи будут осуществляться в соответствии с форматом аукциона, говорится в сообщении.

Кроме того, в комплексе будет представлена информация о карабахских лошадях.

Приобретенные на аукционе скакуны будут застрахованы, отмечается в сообщении минсельхоза.