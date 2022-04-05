Какой погоды ждать завтра?

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами будет туман. Юго-западный ветер к вечеру сменится усиливающимся северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 8-10° тепла, днем-15-18° тепла. В Баку ночью будет 8-10° тепла, днем 16-18° тепла. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-65%.

В районах Азербайджана в основном ночью и вечером местами ожидаются осадки. В горных районах есть вероятность выпадения снега. Ночью и утром местами будет туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 7-12° тепла, днем 23-28° тепла, в горах ночью 3-8° тепла, днем 11-16° тепла.