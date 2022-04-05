В Азербайджане предложено создать Бакинский большой городской муниципалитет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, с таким предложением выступил председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) по региональной политике Сиявуш Новрузов в ходе обсуждения на пленарном заседании парламента пятого апреля ежегодного доклада органа, осуществляющего административный контроль за деятельностью муниципалитетов.

По его словам, в Азербайджане необходимо создать единую систему муниципалитетов, в которую в первую очередь должны войти муниципалитеты Гянджи и Сумгайыта.

"Если это будет эффективно, то можно будет рассмотреть вопрос создания Бакинского большого городского муниципалитета. В случае создания муниципалитетов на освобожденных территориях в стране появятся около 500 новых муниципалитетов. Поэтому предлагаем сократить количество муниципалитетов и число членов муниципалитетов", - сказал Новрузов.