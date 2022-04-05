https://news.day.az/society/1450496.html Синоптики предупредили об ухудшении погоды
Синоптики предупредили об ухудшении погоды
Национальная гидрометеорологическая служба распространила информацию об изменении погодных условий.
Как передает Day.Az, в Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 6-го до утра 7-го апреля ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 15-20, 23-28 м/с, 7-го апреля ожидаются ливни.
Вечером 6 и 7 апреля в районах Азербайджана возможны грозы, град, в горных районах снег. Со второй половины дня 5 апреля и до конца дня 7 апреля ожидается усиление западного ветра до 15-20 м/с, порывами до 23-25 м/с.
В реках ожидается повышение уровня воды, в некоторых горных реках Большого и Малого Кавказа, Лянкяран-Астаринской зоне - кратковременные паводки.
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