Синоптики предупредили об ухудшении погоды

Национальная гидрометеорологическая служба распространила информацию об изменении погодных условий.

Как передает Day.Az, в Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 6-го до утра 7-го апреля ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 15-20, 23-28 м/с, 7-го апреля ожидаются ливни.

Вечером 6 и 7 апреля в районах Азербайджана возможны грозы, град, в горных районах снег. Со второй половины дня 5 апреля и до конца дня 7 апреля ожидается усиление западного ветра до 15-20 м/с, порывами до 23-25 м/с.

В реках ожидается повышение уровня воды, в некоторых горных реках Большого и Малого Кавказа, Лянкяран-Астаринской зоне - кратковременные паводки.