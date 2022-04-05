Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 12 054 человека.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 844, вторую дозу получили 1 259 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 9 297, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 654 человека.

Общее число сделанных вакцин в стране составляет 13 503 634, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 328 019, вторую дозу получили 4 829 162 человека, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 3 115 333, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 231 120 человек.