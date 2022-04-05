В Азербайджане снизили госпошлины для телевещателей

На пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) пятого апреля были обсуждены во втором чтении законопроекты о внесении изменений в закон "О государственной пошлине" и "О лицензиях и разрешениях".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на заседании отмечалось, что поправки к обоим законопроектам были подготовлены в соответствии с законом "О медиа" и приведены в соответствие с классификацией субъектов аудиовизуальных средств массовой информации, определенной этим законом.

Соответствующие поправки, предусматривающие изменение размера некоторых госпошлин, внесены в статью 22 закона "О государственной пошлине" для приведения ее в соответствие с законом "О медиа".

Кроме того, согласно поправкам, слова "общереспубликанское телевизионное вещание" в данном законе заменяются словами "общереспубликанский наземный телевизионный вещатель", и размер государственной пошлины устанавливается в размере пяти тысяч манатов, что в 10 раз меньше размера прежней госпошлины.

Предлагаемые изменения в другие статьи обоих законов носят в основном уточняющий характер.

После обсуждений законопроекты были поставлены на голосование и приняты во втором чтении.