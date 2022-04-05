https://news.day.az/society/1450560.html Какие министерства Азербайджана больше всего освещались в СМИ?
Какие министерства Азербайджана больше всего освещались в СМИ?
В Азербайджане обнародованы данные по освещаемости деятельности министерств страны в онлайн-медиа за март.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, согласно результатам, опубликованным Центром анализа медиа, в марте деятельность министерства обороны наиболее всего освещалась в СМИ (4825), второе и третье места заняли министерство иностранных дел (2728) и министерство внутренних дел (1442).
Представляем таблицу индекса медиа-активности министерств, подготовленную Центром анализа медиа:
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