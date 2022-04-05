https://news.day.az/society/1450564.html Названы госагентства и комитеты, о деятельности которых чаще всего писали в онлайн-медиа
Названы госагентства и комитеты, о деятельности которых чаще всего писали в онлайн-медиа
В Азербайджане обнародованы итоги освещения деятельности агентств и комитетов в онлайн-медиа за март.
Как сообщает Day.Az, согласно результатам, опубликованным Центром анализа медиа, первое место в этом перечне заняло агентство "Asan xidmət" (727), второе и третье места заняли соответственно Государственный таможенный комитет (ГТК) (629) и Национальное агентство по разминированию (ANAMA) (628).
Представляем таблицу индекса активности в онлайн-медиа агентств и комитетов, подготовленную Центром анализа медиа.
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