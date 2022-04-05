О каких компаниях чаще всего писали в азербайджанских СМИ?

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в марте 2022 года заняла первую позицию среди 14 компаний страны по индексу активности в медиа.

Как сообщили Day.Az в Центре анализа медиа, индекс активности SOCAR сократился на 18 процентов по сравнению с февралем этого же года и составил 1 257 (в феврале 1 534).

Кроме того, в первую пятерку вошли также ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (925), ОАО "Азерсу" (427), ОАО "Азеришыг" (377), ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (333).

Менее активными по данному индексу в марте 2022 года были ЗАО "Бакинский метрополитен" (210), ООО "Азерпочт" (132), ОАО "Азеркосмос" (72), ЗАО "Каспийское морское пароходство" (71), ОАО "Тамиз Шахар" (51), ОАО "Азеристиликтаджхизат" (50), ОАО "Азерэнержи" (38), ЗАО "Аграркредит" (9) и ООО "Бакинская телефонная связь" (8).