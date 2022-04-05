https://news.day.az/society/1450570.html В ресторане в Баку оборвался трос лифта, есть пострадавшие
В ресторане в Баку оборвался трос лифта, есть пострадавшие
В одном из ресторанов в Ичеришехер в Баку оборвался трос лифта, в результате чего два человека получили тяжелые травмы. Оба пострадавших госпитализированы в Клинический медицинский центр.
Об этом Day.Az сообщил во вторник глава пресс-службы медцентра Эльнур Хидаятоглу.
По его словам, два человека - 1988 и 1978 годов рождения получили многочисленные травмы.
"У них есть переломы и вывихи. Оба пострадавших помещены в реанимацию", - сказал Хидаятоглу.
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