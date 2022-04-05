В Управлении заповедника "Ичеришехер" опровергли информацию об инциденте с лифтом

Распространившаяся в СМИ и соцсетях информация об инциденте с лифтом в одном из ресторанов на территории Ичеришехер не соответствует действительности.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend во вторник в пресс-службе Управления государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

Было отмечено, что такого инцидента на территории Ичеришехер не происходило.

Напомним, что сегодня со ссылкой на пресс-службу Клинического медицинского центра сообщалось, что в результате падения лифта в одном из ресторанов в Ичеришехер два человека получили тяжелые травмы, и оба были госпитализированы в Клинический медицинский центр.