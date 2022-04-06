Пожар в мебельном цеху в Баку потушен

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Пожар, начавшийся в мебельном цехе в бакинском поселке Кешля, потушен.

Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС.

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МЧС распространило информацию о пожаре в мебельном цехе в Баку.

Как сообщили Day.Az министерстве, на основании поступившей на горячую линию "112" информации о пожаре в мебельном цехе, расположенном по улице Заки Мамедова в поселке Кешля Низаминского района Баку, к месту происшествия были привлечены соответствующие силы Министерства.

Благодаря принятым оперативным и неотложным мерам пожар был в короткие сроки локализован.