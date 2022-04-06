https://news.day.az/society/1450612.html Пожар в мебельном цеху в Баку потушен - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО
Пожар в мебельном цеху в Баку потушен - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО
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Пожар, начавшийся в мебельном цехе в бакинском поселке Кешля, потушен.
Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС.
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МЧС распространило информацию о пожаре в мебельном цехе в Баку.
Как сообщили Day.Az министерстве, на основании поступившей на горячую линию "112" информации о пожаре в мебельном цехе, расположенном по улице Заки Мамедова в поселке Кешля Низаминского района Баку, к месту происшествия были привлечены соответствующие силы Министерства.
Благодаря принятым оперативным и неотложным мерам пожар был в короткие сроки локализован.
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