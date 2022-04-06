Хорошая новость для пенсионеров

Восьмого апреля предусмотрена выплата пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району, сообщили в среду Day.Az в Государственном фонде социальной защиты (ГФСЗ).

Материальная помощь пенсионерам на 2022 год в размере 200 манатов будет распределена по кварталам, и 50 манатов будут добавлены к пенсии за апрель, говорится в сообщении.

Пенсии граждан, имеющих право на пенсию на льготных условиях, в этом месяце также будут выплачены по графику, отметили в ГФСЗ.