Впервые за 30 лет в Шуше осуществлен полет на параплане

В рамках объявленного в Азербайджане "Года города Шуша" впервые за последние 30 лет над этим городом был совершен полет на параплане.

Как передает Day.Az, видео полета в своем Twitter поделился председатель правления Управления государственного заповедника города Шуша Мафтун Аббасов (https://bit.ly/3j7qNJR).

Полет был совершен с высоты 1 400 метров над одной из самых высоких точек города (массив Гызыл Гая, около телевышки).

Во время полета, выполненного профессиональным парапланером Фаридом Мамедовым, в небе над Шушой развевался символ Победы - флаг Азербайджана.

Напомним, что на мировой карте для парапланеров Шуша указана как единственное место в Карабахе для этого вида спортивного туризма.

Полет был совершен в направлении села Дашалты, которое в будущем планируется превратить в объект экотуризма.