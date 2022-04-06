Сколько граждан в Азербайджане получили ученые звания и степени?

Высшая аттестационная комиссия при Президенте Азербайджана обнародовала число соискателей, которым в марте были присвоены ученые степени и звания, а также число соискателей, чей документ о присвоении ученой степени за рубежом был признан в нашей стране.

Как сообщили в среду Day.Az в комиссии, в марте 48 гражданам была присвоена степень доктора философии и пяти - доктора наук.

Кроме того, 26 лицам было присвоено научное звание доцента, двум - профессора. Также были признаны документы четырех человек о присуждении им ученой степени за рубежом.

По данным комиссии, в марте 21 человеку было отказано в присвоении ученой степени и одному - в присвоении ученого звания.