В Баку уберут терминалы "BakıKart"

Начиная с сентября прошлого года, для более удобного пополнения баланса "BakıKart" для пассажиров Азербайджана созданы дополнительные возможности на основе современных технологий.

Как передает Day.Az со ссылкой на sfera.az, об этом заявил глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев в ответ на вопрос об удалении терминалов "BakıKart".

Он сообщил, что теперь есть возможность пополнить баланс "BakıKart" за пределами остановок:

"Ранее на автобусных остановках, которыми пользуются наши пассажиры, было 197 терминалов "MilliÖn" и 50 терминалов "BakıKart". Благодаря внедренному в сентябре нововведению все терминалы "MilliÖn" теперь принимают платежи "BakıKart". Внезапно платежеспособность наших пассажиров значительно улучшилась и расширилась. Как вы выполняете другие платежи через терминалы "MilliÖn", также вы можете и пополнить баланс своей карты "BakıKart". Учитывая, что на административной территории Баку более 1400 терминалов "MilliÖn", это большое удобство для наших пассажиров. Поэтому я хотел бы обратиться к нашим пассажирам и сказать, что нет необходимости искать терминал на автобусной остановке, чтобы пополнить баланс "BakıKart". Как и все другие платежи, это можно сделать с помощью терминалов "MilliÖn" в маркетах и в объектах общепита", - сказал он.