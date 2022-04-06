https://news.day.az/society/1450729.html Женщина-водитель избила парковщика - ВИДЕО
Женщина-водитель избила парковщика - ВИДЕО
В Сумгайыте был избит парковщик.
Как передает Day.Az со ссылкой на lent.az, случай произошел 5 апреля у торгового центра "Карван".
На видео, которое снял один из водителей, находившийся в это время у центра, видно, что девушка вышла из автомобиля, подошла к парковщику и несколько раз ударила его ногой.
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