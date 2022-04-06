https://news.day.az/society/1450732.html Азербайджанка принята в один из престижнейших вузов мира - ВИДЕО
Азербайджанка принята в один из престижнейших вузов мира - ВИДЕО
Азербайджанская студентка Ляман Джалилова поступила в один из престижнейших вузов мира.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Л.Джалилова, являющаяся студенткой Азербайджано-Французского Университета (UFAZ) и обучающаяся на степень бакалавра по специальности химическая инженерия, принята на полную стипендию в Массачусетский технологический институт.
Имеющая в свои 20 лет ряд достижений, Л.Джалилова поделилась секретами своих успехов в научно-образовательной области. Представляем видеоинтервью с Л.Джалиловой.
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