Академия наук Азербайджана изменила дату проведения общего собрания
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Изменена дата проведения общего собрания Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Президиума НАНА.

В информации отмечается, что общее собрание АН Азербайджана, запланированное на 22 апреля, состоится 27 апреля.