https://news.day.az/society/1450735.html Академия наук Азербайджана изменила дату проведения общего собрания
Академия наук Азербайджана изменила дату проведения общего собрания
Изменена дата проведения общего собрания Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Президиума НАНА.
В информации отмечается, что общее собрание АН Азербайджана, запланированное на 22 апреля, состоится 27 апреля.
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