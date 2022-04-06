Какой погоды ждать завтра?

Объявлены ожидаемые погодные условия на 7 апреля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность с прояснениями, местами пройдет дождь. Утром вероятны ливни. Сильный северо-западный ветер к вечеру стихнет.

Температура воздуха ночью составит 7-9° тепла, днем-13-15° тепла. В Баку ночью будет 7-9° тепла, днем 13-15° тепла. Атмосферное давление снизится с 764 мм ртутного столба до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75 %.

В районах Азербайджана ожидаются ливни, возможны грозы, град, в горных районах снег. Ночью и утром местами будет туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 6-11° тепла, днем 13-18° тепла, в горах ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла.