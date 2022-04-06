Какие расходы будут оплачены студентам в рамках госпрограммы за рубежом?

В рамках "Государственной программы по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран в 2022-2026 годах" предусмотрена оплата расходов на международные перевозки, страхование, обучение, выплата ежемесячной стипендии и т.д.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заведующий отделом международного сотрудничества министерства образования Азербайджана Турал Ахмедов.

"Это особый норматив. По каждому городу формируется специальный норматив, кроме того, будет определен и обнародован соответствующий размер стипендии", - сказал Ахмедов.