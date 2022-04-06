Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве в Баку

Обнародовано нынешнее состояние пострадавших при взрыве в ночном клубе на территории Сабаильского района Баку.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB), еще один пострадавший в результате взрыва, находившийся на стационарном лечении в медучреждении, подведомственном TƏBIB, был выписан домой на амбулаторное лечение.

Кроме того, из подведомственных TƏBIB медучреждений в одну из частных клиник по просьбе родственников были переведены двое пострадавших, состояние которых оценивается как критическое.

В настоящее время 13 пострадавших при взрыве проходят лечение в медицинских учреждениях, в том числе 10 - в медучреждениях, подведомственных TƏBIB.

Состояние двух из пяти человек, находящихся в отделении реанимации, оценивается как критическое, состояние пяти пострадавших на стационарном лечении - как стабильно тяжелое, состояние еще трех - как средней тяжести.

По последним данным, девять пострадавших, проходивших стационарное лечение в подведомственных TƏBIB медучреждениях, выписаны домой на амбулаторное лечение, говорится в сообщении.

Напомним, что в результате взрыва в ночном клубе на территории Сабаильского района Баку 3 апреля погиб один и ранения разной степени тяжести получили 37 человек.