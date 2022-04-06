Неприглашенный на свадьбу мужчина обокрал гостей

В Гяндже задержан мужчина, подозреваемый в краже из дворца торжеств.

Как сообщили Day.Az в региональной группе пресс-службы МВД, в ходе расследования выяснилось, что житель Геранбоя Вахид Дадашов явился на свадьбу без приглашения.

Выпив алкоголь, он похитил принадлежащие другим гостям два мобильных телефона на общую сумму 500 манатов. Подозреваемый был задержан вместе с вещественными доказательствами и передан следствию.

По данному факту ведется расследование.