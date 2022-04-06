https://news.day.az/society/1450789.html В Азербайджане отравились двое детей - один умер
В Азербайджане отравились двое детей - один умер
Сегодня двое детей были госпитализированы в Клинический медицинский центр (КМЦ) с подозрением на пищевое отравление.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе центра, дети поступили сегодня в КМЦ из Саатлинской центральной районной больницы. Один из детей, поступивших в центр в 12:45 с неуточненным диагнозом бактериального пищевого отравления, Х.Ф. (2019 г.р.), скончался в 13:08. Другой, М.Ф. (2013 г.р.), помещен в реанимацию, его состояние остается тяжелым.
Предполагается, что дети выпили маринад.
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