https://news.day.az/society/1450818.html Названа причина распространения вируса среди детей
Названа причина распространения вируса среди детей
"За последний месяц среди школьников наблюдаются случаи рвоты и диареи, высокой температуры".
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил специалист Министерства здравоохранения, педиатр Акбер Гулиев.
По его словам, это связано с распространением ротавируса среди детей: "Это наиболее часто встречается у маленьких детей. Случаи инфицирования ротавирусом чаще всего встречаются у детей в возрасте 5-10 лет. Это уже получило широкое распространение. Вирус обнаруживается при анализе кала. Суть в том, что при этом у детей происходит сильное обезвоживание. Мы пытаемся предотвратить это".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре