Названа причина распространения вируса среди детей

"За последний месяц среди школьников наблюдаются случаи рвоты и диареи, высокой температуры".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил специалист Министерства здравоохранения, педиатр Акбер Гулиев.

По его словам, это связано с распространением ротавируса среди детей: "Это наиболее часто встречается у маленьких детей. Случаи инфицирования ротавирусом чаще всего встречаются у детей в возрасте 5-10 лет. Это уже получило широкое распространение. Вирус обнаруживается при анализе кала. Суть в том, что при этом у детей происходит сильное обезвоживание. Мы пытаемся предотвратить это".