https://news.day.az/society/1450834.html В Азербайджане ужесточается наказание за продажу сильнодействующих веществ
В Азербайджане ужесточается наказание за продажу сильнодействующих веществ
В Азербайджане ужесточается наказание за продажу сильнодействующих веществ.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это отражено в изменениях, предложенных в Уголовный кодекс.
Согласно предлагаемым изменениям, действия, предусмотренные статьями 240, 240.1, 240.2 и 240.3 Уголовного кодекса (статья 240 - незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ с целью сбыта), будут наказываться в части сильнодействующих веществ лишением свободы на срок от шести до десяти лет.
В настоящее время этот срок составляет от четырех до восьми лет лишения свободы.
Отметим, что изменения были приняты в Милли Меджлисе (парламент) в первом чтении.
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