В Азербайджане ужесточается наказание за продажу сильнодействующих веществ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это отражено в изменениях, предложенных в Уголовный кодекс.

Согласно предлагаемым изменениям, действия, предусмотренные статьями 240, 240.1, 240.2 и 240.3 Уголовного кодекса (статья 240 - незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ с целью сбыта), будут наказываться в части сильнодействующих веществ лишением свободы на срок от шести до десяти лет.

В настоящее время этот срок составляет от четырех до восьми лет лишения свободы.

Отметим, что изменения были приняты в Милли Меджлисе (парламент) в первом чтении.