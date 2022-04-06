Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 10301 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 601, вторую дозу получили 823 человека, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 8282, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 595 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 13513935, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5328620, вторую дозу получили 4829985 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 3123615, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 231175 человек.