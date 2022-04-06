Обнародованы детали генплана города Кюрдамир

Генеральный план города Кюрдамир, подготовленный по заказу Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, был утвержден соответствующим постановлением Кабмина Азербайджана от 29 марта 2022 года, сообщили Day.Az в среду в госкомитете.

Третий по счету генплан города Кюрдамир разработан государственным проектным институтом "Азгоспроект" (Azərdövlətlayihə). В новом документе на период до 2038 года на основе современных требований определены основные направления дальнейшего развития города.

Согласно генплану, ожидается, что к концу отчетного периода население города увеличится до 39 000 человек. В соответствии с растущим спросом населения предусматривается создание жилых зон, в которых будут размещаться небольшие парки, детские сады, школы и другие объекты социального обслуживания, а также предусматривается увеличение показателя общей жилой площади на душу населения с 19,2 до 25 квадратных метров. Также для развития города и обеспечения занятости населения планируется создание новых промышленных предприятий, развитие общественной бизнес-зоны. Учитывая, что население Кюрдамира в основном занято в сельском хозяйстве, в ходе зонирования были рассмотрены вопросы укрепления материально-технической базы и обеспечения частных жилых домов приусадебными участками.

Генплан предусматривает также увеличение общей протяженности улично-дорожной сети. Для организации отдыха населения и улучшения экологической ситуации в городе предлагается создать систему рекреационных зон и внутригородского озеленения.