Древняя столица Амира Тимура Самарканд глазами азербайджанца

В рамках первого Ташкентского международного инвестиционного форума для представителей СМИ, среди которых находился корреспондент АМИ Trend, была организована экскурсия по Самарканду, передает Day.Az.

Великий полководец и государственный деятель 14-15 веков Амир Тимур (Тамерлан, Теймур ленг, 1336-1405) за годы 35-летнего правления создал громадную империю, владения его простирались от Волги до Кавказа, от Центральной Азии до Индии. Столицей своей империи он сделал Самарканд - запустевший в 13 веке после разрушительного нашествия монгольских войск во главе с Чингиз ханом, город у развалин древней столицы Согдианы - Афросиаба. Поэтому, когда Амир Тимур выбрал этот город столицей своей огромной империи, он не стал восстанавливать развалины Афросиаба, а начал строить новый город к югу от старого. Так появился фантастической красоты Самарканд, став центром мировой цивилизации, культуры и науки, литературы и ремесленничества. Это был огромный космополитический город, в котором жили люди со всего мира. В то время он также был центром мировой торговли, так как находился в центре Великого Шелкового пути. Тимур посвятил много сил развитию своего города, воздвигнув монументальные и архитектурные комплексы. Этот город и по сей день удивляет своей архитектурой и уникальными памятниками, притягивая туристов со всего света. О некоторых из них расскажем читателям Trend Life. А начнем наше путешествие с посещения Гур-Эмира - мавзолея Амира Тимура и его семьи.

Легенды гробницы Великого завоевателя

Гур-Эмир (Гробница эмира) - комплекс, семейная усыпальница Тимуридов, состоит из ханаки, медресе Мухаммед Султана - внука эмира Тимура и гробниц правителя и его потомков. В одной из главных комнат находится прах Тимура, а в середине - его нефритовое надгробие, темно-зелёная плита длиной 1,8 метра, окруженная семью мраморными надгробиями, опоясанных мраморным рельсом.

Мавзолей был построен в 1404 году, еще при жизни Амира Тимура, после смерти его самого любимого внука и престонаследника Мухаммеда Султана. Шедевр мировой исламской архитектуры создан в стиле азери (азербайджанский - стиль архитектуры, развившийся в Иранском Азербайджане в XIII-XIV веках, от Государства Хулагуидов до Сефевидов) известным зодчим Махмудом Исфахани. Здание имеет одну бирюзовую связку, ребристую и украшенную витиеватыми композициями. Купол возвышается над зданием восьмиугольной формы, которое также очень детализировано с орнаментальной мозаикой и цитатами из Корана.

Интересно, что в этом мавзолее, где также находятся могилы сыновей и внуков Амира Тимура и Тимуридов, над изголовьем находится могила учителя и духовного наставника Тимура - шейха Мир Сейид Барака. Такое решение было принято младшим сыном Тимура, правителем империи Тимуридов Шахрухом. Ведь именно Шейх вручил Тимуру символы власти: барабан и знамя, когда он пришёл к власти в 1370 году, и предсказал эмиру великое будущее, сопровождал Тимура в его больших походах и благословлял на победы. Амир Тимур говорил: "Все что я достиг в государстве и завоеванные мною сильнейшие страны - все это достигнуто из-за молитвы и благословения шейха Шамсуддина ал-Хаворийа и вся нашедшая удача только от Сейида Бараки". Поэтому у его ног был похоронен и сам Амир Тимур.

Во дворе комплекса стоит большой мраморный блок, вырезанный в арабесках и известный как Кок Таш. Историки спорят о том, был ли это трон Тамерлана, но с 17-го века он определённо использовался в качестве коронационного камня бухарскими эмирами.

Вокруг фигуры Амира Тимура, как при жизни, так и после смерти, ходило много легенд. Полководец, завоеватель и правитель Надир-шах Афшар (1688-1747), забравший в 1747 году из мавзолея в Персию надгробную нефритовую плиту правителя, навлёк на себя неприятности - произошла серия землетрясений, а шах тяжело заболел. Пришлось вернуть плиту на место. Некоторые источники утверждают, что при вскрытии могилы внутри гроба обнаружили надпись: "Всякий, кто нарушит мой покой в этой жизни или в следующей, будет подвергнут страданиям и погибнет". Но самая интересная легенда связана с экспедицией советских учёных, которые в научных целях вскрыли саркофаг Тамерлана, и забрали образцы скелетов (в том числе из других могил) для исследований, а на следующий день - 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Как оказалось, во время раскопок к экспедиторам пришел старец и показал рукописную книгу на арабском языке, где было написано: "Кто вскроет могилу Тамерлана - выпустит на волю духа войны. И будет бойня такая кровавая и страшная, какой мир не видал во веки вечные". Позже, один из членов экспедиции кинооператор Каюмов, уже будучи на фронте в 1942 году, добился встречи с генералом Жуковым. Он рассказал о событиях в Самарканде и предложил вернуть прах Амира Тимура на место. Это было сделано 20 ноября 1942 года. В эти дни наступил перелом в Сталинградской битве.

Мечеть Биби-Ханым в честь любимой жены Амира Тимура

Мечеть Биби-Ханым (букв. - старшая принцесса) - архитектурный памятник 1399-1404 годов, грандиозная соборная мечеть Амира Тимура, богато украшенная изразцами, резным мрамором и росписями.

Мечеть была воздвигнута по приказу Амира Тимура после его победоносного похода в Индию. И впоследствии получила своё название в честь любимой жены Амира Тимура - Сарай-мульк ханым, которая была из рода великого Чингиз хана. Благодаря своим многочисленным талантам, Сарай-мульк ханым помогала своему мужу в управлении страной. Пользуясь абсолютным доверием супруга, она, как любимая жена правила государством от его имени во время длительных военных походов полководца. Хотя царице не довелось самой стать матерью, она занималась воспитанием большинства отпрысков Тимура и была непререкаемым авторитетом при дворе. В ее честь правитель решил построить здание огромных размеров. В строительстве были задействованы мастера из многих стран Востока, в том числе из Азербайджана, и когда основная часть комплекса была построена, во дворе Джума мечети (Пятничная мечеть - первоначальное название) могли одновременно молиться 10 тысяч человек. Комплекс состоит из входного портала, главного сооружения и двух маленьких мечетей. С четырех сторон двор окружают минареты.

Личный секретарь Амира Тимура Гийасаддин Али писал: "В воскресенье - 4 числа месяца рамадана 801 г. (1399 год нашего летосчисления), искусные инженеры и опытные мастера в час, счастливый и предсказанный по звёздам, положили основание постройке. Двести человек каменотесов из Азербайджана, Фарса, Индостана и других стран работали в самой мечети и 500 человек в горах упорно трудились над обтёсыванием камня и отправкой его в город. Артели мастеров и ремесленников, собравшись со всех концов мира к подножию трона, прилагали каждый в своей области тщательное старание. Для сосредоточения материалов 95 гороподобных слонов доставлены были из стран Индии в Самарканд и пущены в дело".

Всего несколько месяцев следил Амир Тимур за строительством мечети, но вскоре он на целые годы был отвлечен новым военным походом - на этот раз на Османскую империю. Вернувшийся из похода, он был разъярён тем, что портал его мечети был не столь величествен, как ему хотелось, и велел казнить вельможу, надзиравшего за строительством. Повелитель приказал разрушить входной портал и выстроить новый.

В этот момент он был уже болен, и его буквально носили на строительство. Мощная арка была переброшена над центральным проемом. Огромный двойной купол простирался на сорокаметровой высоте. Двор с колодцем окружал целый лес колонн, строившихся в четыре и девять рядов. В широком и впечатляющем портале, отделанном резным мрамором, были укреплены литые из семи металлов, в том чиcле - золота и серебра, полотнища ворот. Когда их отворяли, тонкий металл вибрировал и издавал звон.

История сохранила последние слова, с которыми он обратился к присутствующим, собравшимся у его смертного одра: "Не надо ни слез, ни сожалений, когда я умру, потому что нет смысла плакать. Смерть никогда не боялась ни слез, ни стенаний. Вместо того, чтобы бегать, как безумные, раздирая на себе одежды, просите Аллаха о том, чтобы Он был снисходителен ко мне, и молитесь о том, чтобы Он спас мою душу в день Страшного суда. Действуйте сообща, на благо единства империи".

Обсерватория внука Амира Теймура - Улугбека. Как возможно создать подобное устройство в те времена - уму непостижимо!

Обсерватория Улугбека - одна из наиболее значительных обсерваторий средневековья, построенная Улугбеком в 1424-1428 годах. Создатель обсерватории Мухаммед Тарагай Улугбек, внук Амира Тимура, родился в 1394 году, за 11 лет до смерти своего деда. Он остался в истории не только как государственный деятель, правитель тюркской державы Тимуридов, сын Шахруха, но и как выдающийся математик, астроном, просветитель и поэт своего времени, также интересовался историей и поэзией.

Став правителем в 1409 году, Улугбек старался развивать науку и через 10 лет приступил к осуществлению своей давней мечты - созданию обсерватории. Главным консультантом стал его учитель, крупный математик Казы-заде Руми. Установкой приборов занимался астроном и блестящий математик Джемшид ал-Каши. Научная программа обсерватории была рассчитана, как минимум, на 30 лет (период обращения Сатурна).

Обсерватория имела вид трёхэтажной цилиндрической постройки высотой 30,4 м и диаметром 46,40 м. Она вмещала ориентированный с севера на юг гигантский угломер - секстант радиусом 40,21 м с длиной дуги 63 м. Большая часть этого огромного угломерного инструмента размещена под землёй, под полом обсерватории - до глубины более 10 метров. Вторая половина квадранта на 28 м поднималась над землёй и, скорее всего, опиралась на прямоугольную башню, которая не сохранилась до наших дней. Этот секстант служил для измерения высоты небесных светил над горизонтом. Как можно было придумать и рассчитать подобное устройство в те времена - уму непостижимо! Преклонение перед астрономами той эпохи вызывает Каталог звездного неба, составленный в 1437 году. Он содержал описание 1018 звезд! Там же указана продолжительность звездного года - 365 дней, 6 часов, 10 минут, 8 секунд. Погрешность составила +58 секунд! И это без телескопов, компьютеров и хронометров.

Астрономические таблицы, составленные в обсерватории Улугбека, на протяжении столетий пользовались заслуженной славой на Востоке и очень долго оставались непревзойдёнными по точности. В Европе они были впервые изданы в 1650 году.

Со временем здание обсерватории было разрушено, остатки были найдены в начале 20 века, и в 1948 году был завершен последний этап раскопок, обнажив фундаменты обсерватории и фрагменты здания, которые впоследствии были реконструированы. Ныне музейная экспозиция в обсерватории позволяет узнать подробности о работах Улугбека.

Регистан - площадь трех медресе, город в городе. Солнце, лев и золото!

В переводе с узбекского Регистан означает "песчаная местность". В давние времена эта пустынная местность была покрыта песком, позже начали строить медресе, торговые ряды. Сейчас здесь центральная площадь города, на которой проводятся различные мероприятия, праздники, фестивали. На площади Регистан поражает все: симметрия, сочные краски майолики, масштабы и просторы. Регистан - город в городе, знаменитый архитектурный ансамбль XV-XVII веков, центром которого являются медресе Улугбека (1417-1420), медресе Шердор (1619-1636) и медресе Тилля-Кари (1646-1660 гг.). Ансамбль из трёх медресе является уникальным примером искусства градостроительства, одним из ярчайших примеров исламской архитектуры, шедевром мирового значения.

Медресе Улугбека было возведено правителем государства Тимуридов и учёным-астрономом Улугбеком. Возведение этого сооружения, а чуть позже и обсерватории, принесло Самарканду славу одного из главных центров науки средневекового Востока. Медресе Улугбека было одним из лучших духовных университетов мусульманского Востока XV века.

Медресе было построено в западной части площади Регистан, напротив него несколькими годами позже была возведена ханака (суфийская обитель) Улугбека, а северная сторона была занята караван-сараем. Два последних сооружения простояли около двух столетий, а потом на их месте в начале XVII века появились дошедшие до наших дней медресе Шердор и медресе Тилля-Кари.

Прямоугольное в плане медресе имело четыре айвана и квадратный внутренний двор, по периметру которого были расположены глубокие ниши, ведущие в двухъярусные кельи, где жили студенты. Задняя сторона двора была занята мечетью, над угловыми учебными аудиториями медресе возвышались четыре купола, а по углам здания располагались четыре минарета. Здание обращено к площади величественным восточным порталом с высокой стрельчатой аркой, над которой находится мозаичное панно с геометрическим орнаментом, выполненное из цветных кирпичиков, поливной и резной керамики.

Медресе Шердор (медресе "с тиграми", "обитель львов") было построено на месте ханаки Улугбека. Почти зеркально повторяет стоящее напротив медресе Улугбека, хотя и в искажённых пропорциях. Его отличает непомерно большой по размеру купол. Стены медресе покрыты цитатами из Корана, на входном портале изображён герб Самарканда - барсы с солнцем на спине, а наверху особым арабским шрифтом записано "Аллах Акбар!". Символ льва и солнца пришёл из тюркской сельджукидской традиции (XII век), имел астрологический и зодиакальный символ. Украшение наружных и внутренних фасадов выполнены из глазурованного кирпича, мозаичных наборов и росписей с обилием позолоты. Отделка медресе Шердор заметно уступает в изысканности медресе Улугбека, но гармония больших и малых форм, изящный рисунок мозаики, монументальность, чёткость симметрии - все это ставит медресе в один ряд с лучшими архитектурными памятниками города.

Медресе Тилля-Кари богато отделано мозаикой и майоликой с геометрическим и растительным орнаментом. В декорации интерьера обильно использована позолота, что и дало название медресе, означающее - "отделанное золотом". В мечети позолочены михраб и минбар, поверхность стен и сводов покрыты росписью кундаль с обильным применением золота. Главный фасад квадратного в плане здания симметричен и состоит из центрального портала и двухъярусных фронтальных крыльев с арочными нишами и угловыми башнями. Просторный двор застроен по периметру небольшими жилыми кельями, худжрами. С западной стороны двора расположено купольное здание мечети с двумя смежными галереями на столбах. На протяжении всей своей истории медресе Тилля-Кари было не только местом обучения студентов, но и выполняло роль соборной мечети.

Священный Шахи-Зинда

Мемориальный комплекс Шахи-Зинда - ансамбль мавзолеев Караханидской (XI- XII вв.) и Тимуридской (XIV-XV вв.) знати, один из самых грандиозных храмовых сооружений Самарканда. Его также можно назвать "городом в городе".

Центром комплекса является мечеть XVI века и мавзолей, построенный в середине XI века над могилой одного из первых проповедников ислама в Средней Азии Кусама ибн Аббаса, двоюродного брата Пророка Мухаммеда. К комплексу ведёт дверь с датой 1404-1405 года, украшенная резьбой и первоначально инкрустированная слоновой костью.

По легенде, спасаясь от преследования, Кусама ибн Аббас укрылся в колодце и оттуда вознесся в Рай. Место его легендарного исчезновения стало местом паломничества и называется Шахи-Зинда, что означает "Живой царь". Место стало священным. С тех пор каждый правитель считал своим долгом построить здесь здание. Ныне здесь более 40 монументов традиционной исламской архитектуры, в том числе 11 мавзолеев и три мечети. Наверх ведет длинная лестница. Существует поверье - если при подъеме и при спуске считать ступени и загадать желание, оно непременно сбудется. Удивительно, что общее число ступеней у разных людей, как правило, не совпадает.

Дошедший до нас комплекс состоит из одиннадцати мавзолеев, последовательно пристраивавшихся друг к другу в течение XIV-XV веков. Был основан тюркской династией Караханидов и в дальнейшем формировался на протяжении 9 веков и включает более двадцати сооружений XI-XIV и XIX веков. До XVI века назывался Мазар шаха, имея ввиду Кусам ибн Аббаса. С XVI века стал известен под названием Шахи-Зинда .

Во внешней отделке комплекса использованы все возможные цвета: зеленый, бирюзовый, лазурный, белый, красный, сиреневый, розовый, черный, рубиново-красный. Он украшен плиткой в форме звезд и цветов, геометрическими узорами и арабесками, мраморной инкрустацией и Куфической каллиграфией.

Входной портал комплекса является самым новым его сооружением. Внутренние здания ансамбля делятся на нижнюю, среднюю и верхнюю группы, которые соединены между собой арочно-купольными проходами - чартаками.

В нижней группе построек на террасе недалеко от входа располагается двухкупольный мавзолей. Средняя группа зданий состоит из группы мавзолеев времен Тимура, где похоронены его родственники и видные военные и религиозные деятели. Эти сооружения датируются последней четвертью XIV - началом XV веков. Среди них мавзолеи Эмир-заде (1386), Туглу-Текин, племянницы Тимура Шади-Мульк-ака (Туркан-ака) (1371-1372) и сестры Тимура Ширин-бика-ака (1385-1386). Два последних мавзолея сохранились лучше всего. Главные фасады этих небольших однозальных построек скомпонованы в форме портала с богатым и красочным декором. Недалеко от мавзолея Ширин-бика-ака, заметно отличаясь от других сооружений, расположен восьмигранный мавзолей первой половины XV века с открытыми по сторонам проёмами. Он украшен мозаикой из глазурованных кирпичей и, вероятно, первоначально был перекрыт куполом на высоком цилиндрическом барабане.

Верхняя группа построек включает три стоящих напротив друг друга мавзолея, как бы состязающихся красотой облицовок и образующих очаровательный затененный дворик. Северная часть двора замыкается мавзолеем Ходжа-Ахмада, построенным ещё в дотимуровское время примерно в 1340-е годы. Восточная и западная стороны этого дворика окружены безымянным мавзолеем 1360-1361 годов и мавзолеем Туман-ака начала XV века.

Шахи-Зинда - единственный в Самарканде археолого-архитектурный памятник, в котором, включая культурные напластования Афрасиаба, отразилась почти 25-вековая история города.